عبدالمهدي يلتقي روحاني في ايران

2019/07/22 | 18:55

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كلمة - بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي في العاصمة طهران

يوم الاثنين، الرئيس الايراني، حسن روحاني .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، انه "جرى خلال

اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين وتطورات الاوضاع

في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة".

وكان السيد رئيس مجلس الوزراء قد وصل الى ايران على رأس وفد يضم

نائبي رئيس الوزراء وزيري المالية والنفط ووزيري الدفاع والنقل

ومستشار الأمن الوطني وعددا من المسؤولين والمستشارين

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