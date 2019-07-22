خبير قانوني:تعديل قانون مجالس المحافظات دكتاتورية ستسحق الكتل الصغيرة

2019/07/22 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… وصف الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، التعديل الجديد لقانون انتخابات مجالس المحافظات بأنه دكتاتورية من الكتل الكبيرة وسيسحق الكتل الصغيرة ويحرمها من التمثيل في الحكومات المحلية.وقال التميمي لـ/المعلومة/ ان “قانون سانت ليغو المعروف يعتمد نسبة 1,4 لينصف الكتل الصغيرة وتجد لها تمثيلا في البرلمانات والحكومات المحلية”.وأضاف ان “القانون تم تعديله سابقا ورفعت […]

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