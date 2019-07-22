نائب يكشف اسباب تأجيل التصويت على مادتين في قانون الانتخابات المحلية

2019/07/22 | 18:58

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بغداد:سومر نيوز

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عن أسباب تأجيل التصويت على مادتين في قانون الانتخابات المحلية....

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