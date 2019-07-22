المهندس لوجهاء الطارمية: إرادة النصر تهدف لحماية القضاء وتعاونكم كفيل بإعادة الاستقرار

2019/07/22 | 18:58

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بغداد:سومر نيوز

اكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، إن التعاون بين اهالي الطارمية وقوات الحشد الشعبي والق...

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