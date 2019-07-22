2019/07/22 | 18:59

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بالصور ..



قائد عمليات الجزيرة يجري استطلاعا جويا مسلحا في هذه المناطق

الاثنين

22

تموز

2019 :

06:53 pm

4

اعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية ان قائدها اللواء الركن قاسم

المحمدي اجرى استطلاعا جويا مسلح في قاطع الجزيرة والشامية والمناطق

النائية غربي محافظة الانبار.

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