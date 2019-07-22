2019/07/22 | 18:59

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السفارة الروسية في طهران: طاقم ناقلة النفط البريطانية بصحة كاملة

اعلن الناطق باسم السفارة الروسية في طهران ان جميع افراد طاقم ناقلة

النفط البريطانية التي اوقفتها ايران بصحة كاملة.ونقلت وكالة تاس الحكومية عن الناطق باسم السفارة الروسية في طهران ان

الدبلوماسيين الروس يبذلون جهدهم للاتصال بالطاقم الروس في السفينة

"استنا ايمبرو" مضيفا: انه تم الاتصال بممثل الخارجية الايرانية في

المدينة التي ترسو السفينة فيها مبينا ان جميع افراد الطاقم هم داخل

السفينة.

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