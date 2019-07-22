السلطة والمعارضة والتهديد بالاحتجاجات

2019/07/22 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.اسعد كاظم شبيب

تكاد تُجمع كتب النظم السياسية والقانون الدستوري على ان من ادبيات الاحزاب والتنظيمات السياسية في البلدان الديمقراطية اما السلطة او المعارضة وفي

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