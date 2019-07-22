الكمارك تعلن موعد تطبيق آلية جديدة لدخول الأدوية والأجهزة الطبية عبر المنافذ الحدودية

2019/07/22 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

الهيئة العامة للكمارك، الاثنين، عن موعد تطبيق آلية جديدة لدخول الأدوية والأجهزة

الطبية عبر المنافذ الحدودية.

وذكرت

الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الهيئة بصفتها جهة

تنفيذية ستشرع بتطبيق ما ورد بتوصيات لجنة الأمر الديواني رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠١٩

والذي تضمن وضع آلية للسيطرة على دخول الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية

والمختبرية بدءا من المنافذ الحدودية وصولاً الى المذاخر الخاصة بالمكاتب العلمية

و وزارة الصحة”.

وأضافت

أنه “سيتم اعتماد الميناء الجاف في ابو غريب بالاضافة الى موقع الشالجية

بالعاصمة بغداد كنقطتي ترسيم لهذه المواد”.

وأوضحت

الهيئة أنه “تم اعطاء مهلة ١٢٠ يوما من تاريخ ٢٠١٩/٧/١٦ و بعدها يتم اعتماد

دخول هذه المواد حصراً عن طريق منافذ ( مطار بغداد ومطار البصرة وميناء ام قصر

الأوسط ومنافذ طريبيل والمنذرية وابراهيم الخليل)”.

وحذرت

أن “أياً من هذه المواد ستعامل معاملة المواد المهربة في حال ورودها من خارج

هذه المنافذ التي تم تحديدها وبعد انتهاء فترة المهلة اعلاه وستخضع للمادة (١٩٢)

من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل”.

وأكدت

الهيئة “استثاء المواد الأولية الداخلة في صناعة الادوية من اجراءات الأوامر

الديوانية (١٤٧) لسنة ٢٠١٨ (٦) لسنة ٢٠١٩ وتطبق بحقها نفس الاجراءات المعتمدة

حالياً”.

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