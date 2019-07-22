عبدالمهدي يبحث مع روحاني تطورات الأوضاع بالمنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة

2019/07/22 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين وتطورات الاوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة.وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وصل إلى الجمهورية الإسلامية على رأس وفد يضم نائبي رئيس الوزراء وزيري المالية والنفط ووزيري الدفاع والنقل ومستشار الأمن الوطني وعددا من المسؤولين والمستشارين.وذكرت وسائل إعلام محلية ايرانية، عن مصادر، قولها، إن" عبد المهدي سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين التوتر بين إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا".

انتهى.ص.هـ.ح.

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