الزراعة: الموسم الحالي يعد الأكبر في معدلات استلام بذور الرتب العليا في تاريخ العراق

2019/07/22 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ اقتصادية

أكدت

وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، أن الموسم الحالي يعد الأكبر في معدلات استلام بذور

الرتب العليا لمحاصيل الحنطة والشعير العلفي والذرة الصفراء في المحافظات كافة.





وقال

مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور نسيم عريبي، في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، إن “الكميات المستلمة من بذور الرتب العليا تعد الأكبر

في تاريخ العراق، إذ بلغت الكميات المستلمة من بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة

أكثر من (113484) طن من أصل (126000) طن وهي الخطة الموكلة للشركة، فيما بلغت الكميات

المستلمة من بذور محصول الشعير العلفي أكثر من (578000) طن وما زالت عمليات

الاستلام مستمرة في محافظة نينوى، وبلغت الكميات المستلمة من محصول الذرة الصفراء

وحبوبها أكثر من (39000) طن للوجبة الأولى و(36000) طن للوجبة الثانية”.

وأضاف

عريبي، أن “الموسم الحالي شهد نشاط كبير وضخم في عمليات الاستلام من قبل

الشركة ووزارة الزراعة بفضل توجيهات وزير الزراعة صالح الحسني والمجلس الوطني

للبذور من خلال افتتاح عدد كبير من مراكز الاستلام في المحافظات كافة والعمل على

تذليل العقبات خلال موسم الاستلام، فضلا عن تكاتف جهود الكوادر المختصة في دوائر

وشركات الوزارة من اجل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من إنتاج بذور الرتب

العليا للمحاصيل الستراتيجية بصورة خاصة”.

وتابع

عريبي، أن “الشركة قامت بافتتاح عدد من المراكز لتوزيع الأعلاف على مربي

الثروة الحيوانية وخاصة مربي الدواجن من حبوب الذرة الصفراء المحلية والشعير

العلفي ولازالت عمليات التوزيع مستمرة حتى الان”.

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