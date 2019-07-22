2019/07/22 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة البرلمانية تعلن تبنيها اضافة “المكافآت التشجيعية” في الموازنة التكميلية او العام المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة البرلمانية تعلن تبنيها اضافة “المكافآت التشجيعية” في الموازنة التكميلية او العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).