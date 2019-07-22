2019/07/22 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن التقرير الذي نشرته إيران حول إلقائها القبض على جواسيس تابعين لـ CIA «كاذب كلياً»، متهماً إياها بممارسة «الخداع والدعايات».[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب مهدداً إيران: الأمور تتدهور بشكل كبير.. أنها تمر بفوضى كاملة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب مهدداً إيران: الأمور تتدهور بشكل كبير.. أنها تمر بفوضى كاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).