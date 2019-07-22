مجلس ديالى يطالب بإطلاق حملة عسكرية واسعة لتطهير ناحية جلولاء وحماية المدنيين

2019/07/22 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الاثنين، بإطلاق حملة عسكرية واسعة لتطهير مناطق الشيخ بابا في ناحية جلولاء.

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