2019/07/22 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، تطبيقها لآلية جديدة لدخول الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والمختبرية اعتبارا من ٢٠١٩/٨/١ .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك: بدء تطبيق الية جديدة لدخول الادوية والمستلزمات الطبية اعتبارا من آب المقبل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك: بدء تطبيق الية جديدة لدخول الادوية والمستلزمات الطبية اعتبارا من آب المقبل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).