الزراعة : الموسم الحالي هو الأكبر بكميات استلام بذور الرتب العليا

2019/07/22 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، ان الموسم الحالي يعد الأكبر في معدلات استلام بذور الرتب العليا لمحاصيل الحنطة والشعير العلفي والذرة الصفراء في المحافظات كافة.

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