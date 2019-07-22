2019/07/22 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتماعاً مع مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش من اجل بحث المرحلة المقبلة.وقال عضو الاتحاد يحيى كريم لـ/ المعلومة/ ان “اتحاد الكرة جدد عقد المدرب كاتانيتش عاما اخر مع المنتخب الوطني واكد تمسكه بخدماته”.واوضح ان “الاتحاد قرر الموافقة على انضمام مدرب اللياقة الأرجنتيني مارتن ماكستر الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المعلومة” تنشر تفاصيل جلسة اتحاد الكرة مع كاتانيتش) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“المعلومة” تنشر تفاصيل جلسة اتحاد الكرة مع كاتانيتش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).