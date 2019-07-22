2019/07/22 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت نقابة الصحفيين العراقيين بيانا، حصلت وكالة النعيم نيوز على نسخة منه، تستنكر فيه ما أُعلن عن زيارة صحفيين عراقيين إلى اسرائيل، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات رادعة بحقهم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة الصحفيين العراقيين: “سنحاسب كل صحفي يزور كيان الاحتلال الإسرائيلي” النعيم نيوز.

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