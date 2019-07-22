2019/07/22 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اليوم الاثنين، إن التعاون بين أهالي الطارمية وقوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية كفيل بإعادة الأمن والاستقرار للقضاء، مشيراً إلى أن الهدف الأساس لعمليات إرادة النصر هو تأمين القضاء ودعم المواطنين.وقال المهندس خلال لقاء جمعه بعدد من شيوخ عشائر ووجهاء قضاء الطارمية شمالي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المهندس لشيوخ الطارمية: إرادة النصر تهدف لحماية القضاء وتعاونكم كفيل بإعادة الاستقرار) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المهندس لشيوخ الطارمية: إرادة النصر تهدف لحماية القضاء وتعاونكم كفيل بإعادة الاستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).