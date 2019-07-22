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عاجل.. الخارجية البريطانية: نسعى لتشكيل قوة خاصة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز


عاجل.. الخارجية البريطانية: نسعى لتشكيل قوة خاصة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
2019/07/22 | 19:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الخارجية البريطانية: نسعى لتشكيل قوة خاصة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

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