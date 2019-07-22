وصول قوة بولندية قتالية إلى قاعدة عين الأسد الجوية بالانبار

2019/07/22 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الانبار، الاثنين، وصول قوة بولندية الى قاعدة عين الاسد الجوية غربي مدينة الرمادي.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة بولندية مؤلفة من 150 جنديا مقاتلا وصلوا الى قاعدة عين الأسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، ضمن خطة القوات الامريكية زيادة عديد قوات التحالف الدولي […]

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