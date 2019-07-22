2019/07/22 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، موعد تطبيق آلية جديدة لدخول الأدوية والأجهزة الطبية عبر المنافذ الحدودية.

وذكر بيان للهيئة تلقته “كلكامش برس”، أن “الهيئة بصفتها جهة تنفيذية ستشرع بتطبيق ما ورد بتوصيات لجنة الأمر الديواني رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠١٩ والذي تضمن وضع آلية للسيطرة على دخول الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والمختبرية بدءاً من المنافذ الحدودية وصولاً إلى المذاخر الخاصة بالمكاتب العلمية و وزارة الصحة”.

وأضاف البيان أنه “سيتم اعتماد الميناء الجاف في أبو غريب بالإضافة إلى موقع الشالجية بالعاصمة بغداد كنقطتي ترسيم لهذه المواد”.

وأوضحت البيان أنه “تم اعطاء مهلة ١٢٠ يوما من تاريخ ٢٠١٩/٧/١٦ و بعدها يتم اعتماد دخول هذه المواد حصراً عن طريق منافذ ( مطار بغداد ومطار البصرة وميناء ام قصر الأوسط ومنافذ طريبيل والمنذرية وابراهيم الخليل)”.

وحذر البيان “أياً من هذه المواد ستعامل معاملة المواد المهربة في حال ورودها من خارج هذه المنافذ التي تم تحديدها وبعد انتهاء فترة المهلة اعلاه وستخضع للمادة (١٩٢) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل”.

ولفت البيان إلى “استثاء المواد الأولية الداخلة في صناعة الادوية من اجراءات الأوامر الديوانية (١٤٧) لسنة ٢٠١٨ (٦) لسنة ٢٠١٩ وتطبق بحقها نفس الاجراءات المعتمدة حالياً”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الجمارك تعلن تفاصيل آلية جديدة لدخول الأدوية والأجهزة الطبية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الجمارك تعلن تفاصيل آلية جديدة لدخول الأدوية والأجهزة الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).