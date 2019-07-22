في زيارة رسمية.. عبدالمهدي يصل إيران

2019/07/22 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباروصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، الى الجمهورية الاسلامية ايران في زيارة رسمية.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن" رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل ظهر اليوم، الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية".

يذكر ان عبد المهدي تلقي اتصالاً هاتفياً من وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، و"جرى بحث العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تدعيمها بما يُلبِّي طموح الشعبين الصديقين"، كذلك "تم التباحث حول الامن الاقليمي وسبل التهدئة والعمل على تلافي عوامل التصعيد.

وأكد الجانبان على "ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وعلى أهمية حرية الملاحة لجميع الدول واحترام القانون الدولي، واتفقا على التعاون لتحقيق ذلك".انتهى/س

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