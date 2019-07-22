القبض على متهم بحوزته ٥ كغم من المخدرات

2019/07/22 | 19:26

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كلمة - بغداد

تمكنت قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة، يوم الاثنين، القاء

القبض على متهم بحوزته 5 كغم من المخدرات في قضاء الزبير.

وذكرت القيادة في بيان انه "للمرة الثالثة وخلال ساعات تمكن الأبطال

في قسم استخبارات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة وبإشراف مباشر من

مدير القسم وبالتعاون مع مفرزة قائد شرطة محافظة البصرة فجر هذا

اليوم من القاء القبض على متهم اخر وضبط معه كمية من المخدرات تقدر

ب ( ٥ ) كيلو مع عجلتين".

واضافت انه "حدثت العملية وفق معلومات استخبارية و نصب كمين محكم في

قضاء الزبير حيث كانت معدة للتهريب إلى دولة الكويت".

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