2019/07/22 | 19:26

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عاجل | هنت: قمنا بالكثير لتخفيض التصعيد مع #إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة وفرنسا وحكومة جبل طارق

عاجل | هنت: قمنا بالكثير لتخفيض التصعيد مع #إيران بالتنسيق مع

الولايات المتحدة وفرنسا وحكومة جبل طارق

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