2019/07/22 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ينشر موقع الغدير وثيقة وزارة الداخلية التي تتضمن تكليف العميد فائق فليح حسن سكر بمنصب مدير شرطة النجف الأشرف والمنشآت وكالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. الداخلية تكلف العميد فائق فليح حسن بمنصب مدير شرطة النجف وكالة ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. الداخلية تكلف العميد فائق فليح حسن بمنصب مدير شرطة النجف وكالة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).