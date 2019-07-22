بومبيو: سنواصل كل الضغوط الممكنة على النظام الايراني

2019/07/22 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة:

أكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، الاثنين، بأن حكومته ستواصل كل الضغوط الممكنة على النظام الايراني.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي، إن "الاتفاق النووي جعل ايران اكثر عدوانية، وعلينا ممارسة كل الضغوط الممكنة على نظام الحكم فيها"، مؤكداً "سنواصل فرض العقوبات على ايران".

وأضاف أن "الحكومة الامريكية فرضت عقوبات على شركة صينية لانتهاكها هذه السياسة وخرقها الحظر المفروض على شراء النفط الايراني".

بغداد اليوم _ متابعة

رأت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، ان السعودية بدأت تتجه نحو إزالة التوتر في المنطقة وتغيير نهجها بـ"جدية" بعد سلسلة "أخطاء" ارتكبتها.

وقال المتحدث باسم اللجنة ح

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، الاثنين 22 تموز 2109، اعتقال 17 جاسوساً مدرباً من قبل " السي آي أيه " الامريكية واصدار حكم الإعدام على بعض منهم.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن المدير العام لشؤون مكافحة التجسس ف

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، 22 يوليو/ تموز، وفاة مديرها العام يوكيا أمانو عن عمر ناهز الـ73 عاما.

وأبلغت وكالة الطاقة الذرية، الدول الأعضاء بوفاة أمانو.



وقالت: "تأسف أمانة الوكالة الدولية للطاقة ا

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