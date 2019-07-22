2019/07/22 | 19:30

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اليوم الثالث لعملية ارادة النصر..



تطهير وتأمين 48 قرية وبستاناً

أنهت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الاثنين، تفتيش وتطهير

وتأمين 28 قرية و20 بستانا، فيما تمكنت من تفجير وتفكيك سبع عبوات

ناسفة والعثور على ثلاث مضافات لداعش الإرهابي أثناء اليوم الثالث

من المرحلة الثانية لعمليات "إرادة النصر".

وذكر بيان للحشد، ان" قواته والجيش العراقي وعمليات بغداد و والرد

السريع و الشرطة الاتحادية مسنودة بطيران الجيش والقوة الجوية انهت

خلال اليوم الثالث من عمليات إرادة النصر لتطهير مناطق شمال بغداد

والمناطق المحيطة بها لمحافظات الانبار وصلاح الدين و ديالى وتفتيش

وتطهير ٢٨ قرية و تأمين اكثر من ٢٠ بستانا فضلا عن الطرق

والمنشآت".وأضاف أنه" تم العثور ايضا على ثلاث مضافات لداعش الإرهابي وتفجير

أربع عبوات ناسفة تحت السيطرة مزروعة حديثا وتفكيك ثلاث عبوات اخرى،

فضلا عن العثور على زورق في نهر المالح واسلحة خفيفة ومتوسطة ومواد

تفخيخ للعبوات الناسفة {صاعق وبطاريات و اسلاك لعمل العبوات}".

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