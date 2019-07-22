الدفاع: الجيش يصادر 7 زوارق في نهر دجلة

2019/07/22 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادرات قوات الجيش، اليوم الاثنين، 7 زوراق في نهر دجلة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، انه" ضمن عملية إرادة النصر المرحلة

الثانية لتطهير منطقه الطارمية شمال بغداد من العصابات الإرهابية

وبإشراف قائد الفرقة السادسة اللواء الركن سعد محسن عريبي، باشر فوج

مغاوير فرقة المشاة السادسة بتسيير الدوريات الليلية والنهارية

بواسطة الزوارق النهرية في نهر دجله ضمن المنطقة الممتدة من منطقة

العبايجي إلى منطقة التاجي".واضاف" أثناء الواجب تم مصادرة 7 زوارق نهريه غير مرخصة"، مشيرا

الى" استمرار القطعات بهذه الفعالية إلى حين تحقيق الغاية منها".

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