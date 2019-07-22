الانبار .. وصول قوة بولندية الى قاعدة عين الاسد

2019/07/22 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الانبار،اليوم الاثنين، وصول قوة بولندية الى قاعدة عين الاسد الجوية غربي مدينة الرمادي.

وقال المصدر إن “قوة بولندية

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