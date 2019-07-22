اختبار صعب لأياكس في الدور التمهيدي لأبطال أوروبا

2019/07/22 | 19:30

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سيكون أياكس أمستردام، الذي وصل إلى الدور نصف النهائي الموسم الماضي، أمام اختبار صعب في الدور التمهيدي الـ3 من مسابقة دوري أبطال أوروبا

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