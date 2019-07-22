الحشد وشرطة النجف يبحثان الاستعدادات لذكرى استشهاد مسلم بن عقيل

2019/07/22 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الحشد الشعبي وقيادة شرطة النجف الاشرف، الاثنين، الاستعدادات الامنية لاحياء ذكرى استشهاد مسلم بن عقيل ابن ابي طالب "عليه السلام" في مدينة الكوفة.وذكر موفد اعلام الحشد، ان مكتب هيئة الحشد الشعبي في النجف الاشرف متمثل بمسؤوله قاسم الخاقاني شارك في الاجتماع الخاص لمناقشة الخطة الامنية الخاصة بالذكرى بحضور قائد شرطة المحافظة العميد محسن ...

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