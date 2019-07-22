الحشد الشعبي يقتل

2019/07/22 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، من قتل عنصرين بتنظيم "داعش" الإجرامي وتدمير زورق كانا يستقلانه في نهر ديالى اثناء محاولتهما الهروب خلال عمليات إرادة النصر.وقال موفدنا، إن قوة من اللواء الرابع في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من قتل عنصرين بتنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير زورق كانا يستقلانه في نهر ديالى اثناء محاولتهما الهروب من تقدم ...

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