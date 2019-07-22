2019/07/22 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتماعاً مع مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش من اجل بحث المرحلة المقبلة.وقال عضو الاتحاد يحيى كريم في تصريح صحفي، ان “اتحاد الكرة جدد عقد المدرب كاتانيتش عاما اخر مع المنتخب الوطني واكد تمسكه بخدماته”.واوضح ان “الاتحاد قرر الموافقة على انضمام مدرب اللياقة الأرجنتيني مارتن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على تفاصيل جلسة اتحاد الكرة مع كاتانيتش المركز الخبري الوطني.

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