"واشنطن بوست": ألف "داعشي" تسللوا من سوريا إلى العراق

2019/07/22 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت صحيفة "واشنطن بوست" من أن العديد من مسلحي تنظيم "داعش" تمكنوا من التسلل إلى العراق بعد هزيمتهم العسكرية في شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أنهم يشكلون خطرا أمنيا ملموسا.

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