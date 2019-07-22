مقتل 8 عناصر من حزب العمال في غارات تركية شمال العراق

2019/07/22 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وكالة الاناضول للانباء ،الاثنين، بتحييد 8 إرهابيين من عناصر "بي كا كا" في غارات جوية تركية شمالي العراق.

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