الفتح: عقوبات الخزانة الأمريكية منتهكة للقضاء العراقي

2019/07/22 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر تحالف الفتح، الاثنين، عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة التي طالت أربع شخصيات عراقية بأنها منتهكة للقضاء العراقي وغير ملزمة، فيما بين أن مجلس النواب سيكون له موقف منها عبر جلساته المقبلة.وقال عضو التحالف حامد عباس في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الخزانة الأمريكية انتهكت سيادة العراق والقضاء العراقي عبر إصدارها قائمة بأربعة […]

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