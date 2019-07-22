شرطة البصرة: إعتقال متهم بحوزته 5 كغم من المخدرات معدة للتهريب للكويت

2019/07/22 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ البصرة… كشفت قيادة شرطة البصرة ، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهم بتهريب المخدرات بحوزته 5 كغم من المخدرات معدة للتهريب للخارج في قضاء الزبير غربي البصرة.وقال إعلام القيادة في بيان ، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، إن “أبطال قسم استخبارات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة، وللمرة الثالثة تمكن […]

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