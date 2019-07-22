2019/07/22 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي وجيه يصدر الخوافت سادس كتبه الشعرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/22 | 19:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي وجيه يصدر الخوافت سادس كتبه الشعرية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي وجيه يصدر الخوافت سادس كتبه الشعرية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).