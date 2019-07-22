محافظ بغداد يوجه الدوائر البلدية بتكثيف عملها على شفتين وتجاوز الروتين في انجاز معاملات المواطنين

2019/07/22 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري مدراء الدوائر البلدية في عموم مناطق حزام بغداد بمضاعفة جهودهم وتقليص الحلقات الادارية التي تؤخر العمل، مشددا على ضرورة استمرار الحملات البلدية بالشفتين الصباحي والمسائي.وقال محافظ بغداد، خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً ضم مدراء الدوائر البلدية اليوم في مقر المحافظة، ان “الاجتماع تضمن مناقشة عدد من الفقرات المهمة تمهيداً […]

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