وزير التخطيط يعلن عن اكتمال الإطار المؤسسي لرؤية العراق للتنمية المستدامة 2030

2019/07/22 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اكتمال الإطار المؤسسي لرؤية العراق للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى نحو مواطن مُمكن في بلد آمن ومجتمع موحد، في ظل اقتصاد متنوع وبيئة مستدامة ينعم فيها بالعدالة والحكم الرشيد.وقال نوري الدليمي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة، ان مشاركة العراق في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك […]

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