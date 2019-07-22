2019/07/22 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن ازالة سوق المشتل بالكامل ضمن المحلة 729 وفتح ثلاثة شوارع شرق العاصمة.وذكرت الأمانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “بلدية بغداد الجديدة قامت بازالة السوق العشوائي المسمى شعبياً بسوق المشتل وفتح ثلاثة شوارع هي شارع المصرف وشارع الحاسبة وشارع 40 والتي كانت مغلقة بفعل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتح 3 شوارع بعد إزالة سوق المشتل شرقي بغداد وكالة خطوة برس.

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