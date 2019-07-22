قوة بولندية قتالية تصل قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار

2019/07/22 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ الأنبار… أعلن مصدر أمني في قيادة حشد الأنبار، اليوم الاثنين، وصول قوة بولندية الى قاعدة عين الأسد الجوية غربي مدينة الرمادي.وقال المصدر في تصريح، إطلعت عليه وكالة / بدر نيوز/، إن “قوة بولندية مؤلفة من 150 جندياً مقاتلاً وصلوا الى قاعدة عين الأسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار، ضمن خطة […]

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