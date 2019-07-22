2019/07/22 | 19:57

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كهرباء الجنوب: التجهيز في البصرة بلغ أكثر من ٢٣ ساعة في اليوم

كلمة - البصرة

أعلنت الشركة العامة لكهرباء الجنوب يوم الاثنين، وصول

إنتاج محطات التوليد في البصرة إلى أكثر من 4 آلاف ميغا

واط.

وقال مدير إنتاج الطاقة في الجنوب محمد عبدالأمير “استطعنا في شركة

إنتاج الجنوب رفع التوليد إلى 4136 ميغا واط، في هذا الصيف، فيما

كان أعلى حمل في المحافظة هو 3600، أي بفارق 400 ميغا واط، وهذه

السنة الوحيدة التي تمكنا فيها من جعل التوليد أعلى من الحمل”.

وأضاف أن”معدلات التجهيز بلغت أكثر من 23 ساعة”، مطالباً المواطنين

بـ”التعاون مع الجهات الختصة، والترشيد في استعمال الطاقة”.

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