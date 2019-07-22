الزوراء واربيل يودعان دوري الكرة الممتاز بالتعادل السلبي

2019/07/22 | 20:00

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بغداد اليوم - بغداد

خرج فريقا الزوراء واربيل بنتيجة التعادل السلبي ،في لقاء جرى على ملعب الشعب ضمن منافسات الجولة 38 الاخيرة في منافسات دوري الكرة الممتاز

الشوط الاول شهد أداءً باهتا لم يقدم الفريقان اللمحات الفنية وغابت معها الهجمات والضغط على المرميين مع اضاعة اربيل لفرصة التسجيل عندما اضاع البرازيلي تياكو أمرال ركلة جزاء، لينتهي الشوط الاول بالتعادل صفر – صفر.

في الشوط الثاني تحسن اداء الزوراء مع فرص مهدورة كان ابطالها مهند عبد الرحيم وعلاء عباس، وحالة طرد للاعب الزوراء عباس قاسم في الدقيقة 75، ليكمل الزوراء اللقاء بنقص عددي وتعادل سلبي.

وبهذا التعادل ، استمر الزوراء بمركزه الثالث بـ 65 نقطة، فيما بقي اربيل بمركزه الـ 11 ونقاطه الـ 48.

بغداد اليوم - بغداد

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