حضور الموزعين الدوليين بهدف تعزيز اقتصاد سينما الأطفال في ایران

2019/07/22 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرّة هذا العام تم دعوة العديد من موزعي الأفلام الدوليين للمشاركة في فعاليات مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي بنسخته الـ32، لاسيما وأن لحضورهم دور بارز في تعزيز أهداف هذا المهرجان الثقافية والسينمائية.

في هذا الصدد عرّجت «شهلا رستم خاني» مسؤولة قسم المشترين والموزعين في مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الـ32 خلال حوار لها مع مراسل المهرجان حول حضور الموزعين الدوليين لهذا العام، قائلة: طبقا لوجهة نظر مدير المهرجان الموقّر أحد أهم استراتيجيات المهرجان لهذا العام هو تصميم مكتبة فيديو تضم أرشيفًا لأفلام الأطفال واليافعين، ونظراً لأن منتجاتنا جديرة بالاهتمام، فإن التخطيط والإعلام في الوقت المناسب، علاوة على إضافة قسم التسويق للأفلام السينمائية للأطفال في المهرجان، سيحفّز الناشطين في هذا المجال والموزعين السينمائيين على حد سواء والمهتمين بشراء المنتجات السينمائية الإيرانية، الأمر الذي سيلعب دورا بارزا في تعزيز ازدهار اقتصاد سينما الأطفال.

وتابعت “رستم خاني”: خلال فعاليات المهرجان القادمة، بذلنا كامل جهودنا للتفاوض مع جميع الأشخاص المهتمين بسينما الأطفال في إيران أو كل من يودّ شرائها أو توزيعها وعملنا على دعوتهم لحضور المهرجان.



لاسيما وأن هذه السنة هي المرة الأولى التي يحضر فيها المشترون في مهرجان أفلام الأطفال واليافعين، بدأنا بعدد محدود من الشركات وحاولنا اختيار كبار المشاهير إلى جانب المشترين في المنطقة.

في الختام أشارت هذه المسؤولة في المهرجان الى حضور الموزعين من العديد من الدول، قائلةً: من خلال متابعة وإرسال الدعوات والمفاوضات مع ممثلي هذا القطاع في البلدان الأخرى، ولحسن الحظ توجد العديد من الشركات الدولية السينمائية من دول “أرمينيا ولبنان وتركيا وإيطاليا وبولندا و… ترغب في المشاركة بمهرجان أفلام الأطفال واليافعين وأعربت هذه الشركات عن استعدادها للمشاركة هذا العام، في المحصلة لدينا 10 موزعين وشرّاء دوليين سيشاركون بفعاليات المهرجان لهذا العام.

يشار إلى أن فعاليات النسخة الـ32 من مهرجان أفلام الأطفال و اليافعين الدولي ICFF في إيران ستنعقد بإدارة «عليرضا تابش» من تاريخ 19 أغسطس حتى الـ26 من الشهر ذاته لعام 2019 بعرض الأفلام الروائية الطويلة، الروائية القصيرة و أفلام الرسوم المتحركة الطويلة منها و القصيرة علاوة على أفلام قسم «وب سري» (مسابقة على موقع انترنتي) في مدينة إصفهان التاريخية.

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