الأمين العام للحزب الإسلامي يحضر لقاء رؤوساء مجلس النواب ويبين ان البرلمان الفاعل كفيل بإنجاح الجهاز التنفيذي للدولة

2019/07/22 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي ، لقاء رؤساء مجلس النواب العراقي والذي عقد في منزل الدكتور سليم الجبوري .

وبين السامرائي ان اللقاء تناول تطورات الأحداث على الساحة العراقية ، والموقف المطلوب من كافة الكتل والأطراف السياسية ، مضيفاً بأن وطنية الخطاب ، ووحدة الرؤية ، كانتا أبرز الأساسيات التي أكد عليها .

وضم الاجتماع كذلك السادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، ورُؤساء مجلس النواب العراقي منذ عام 2005 السادة حاچم الحسني ، ومحمود المشهداني ، وأسامة النجيفي.

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