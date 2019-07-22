رئيس نادي الميثاق: فزنا بلقب أولمبياد مدينة الصدر بجهود ذاتية

2019/07/22 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نبيل الزبيدي

اكد فراس سهم رئيس الهيئة الادارية لنادي الميثاق الرياضي ان النتائج التي حصلوا عليها مؤخرا تأتي بجهود ذاتية من خلال تعاون المدربين والهيئة الادارية فضلا عن حرص اللاعبين والتزامهم بالوحدات التدريبية اليومية كل هذه الامور اسهمت بحصولنا على الاوسمة في بطولة اولمبياد مدينة الصدر للالعاب الفردية والتي نظمتها مديرية شباب ورياضة مدينة الصدر برعاية محافظة بغداد مبينا ان فريق الجودو توجه الى العاصمة الاردنية للمشاركة في بطولة غرب اسيا بمشاركة اربعة عشر لاعبا بفئات الاشبال والناشئين والشباب وكل هذه الامور تجري بجهود ذاتية هدفنا التواصل مع النشاطات المحلية والاستحقاقات الخارجية وفسح المجال امام ابطالنا للتتويج بالالقاب وحصد الاوسمة الملونة.

واسفرت نتائج بطولة اولمبياد مدينة الصدر للالعاب الفردية بالجودو والتايكواندو والملاكمة والمصارعة التي نظمتها مديرية شباب ورياضة مدينة الصدر برعاية محافظة بغداد عن فوز نادي الميثاق الرياضي بالمركز الاول جامعا 630 نقطة من خمسة عشر وساما ذهبيا و4 اوسمة فضية و11 وساما نحاسيا .

واحتل منتدى شباب الصدر المركز الثاني جامعا 290 نقطة من 6 اوسمة ذهبية و4 فضيات و3 نحاسيات والمركز الثالث كان من نصيب منتدى شباب القدس بعد ان جمع 270 نقطة حصيلة فوز لاعبيه بوسامين ذهبيين و 5 فضيات 11 نحاسية فيما حصل نادي الحسين على المركز الرابع ونال 220 نقطة من ذهبية واحدة و7 فضيات و5 نحاسيات، ونادي الولاء خامسا وحصل على 170 نقطة من ذهبييتن و4 فضيات و3 نحاسيات، واحتل نادي الحسنين المركز السادس لحصده 150 نقطة من 5 فضيات و5 نحاسيات، ونادي شباب العدل جاء بالمركز السابع لحصوله على 130 نقطة من 4 ذهبيات ونحاسية واحدة، والمركز الثامن كان من حصة نادي اليات الشرطة بـ 110 نقاط جمعها من 3 ذهبيات وفضية واحدة ونحاسية، المركز التاسع كان من نصيب منتدى شباب الحكيم لحصول لاعبيه على 100 نقطة من 3 فضيات و4 نحاسيات.

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