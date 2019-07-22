في نهائيات موسكو.. هدف يوغسلافيا الغريب

2019/07/22 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعداد / رحيم عزيز

أولى خطوات المنتخب العراقي الأولمبي كانت في أولمبياد موسكو عام 1980، ضمن المجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات كوستاريكا وفنلندا ويوغسلافيا ، تغلب المنتخب على نظيره الكوستاريكي 3 – صفر، وسجلت الأهداف عن طريق هادي احمد وحسين سعيد وفلاح حسن، والتقى بعدها بالفريق الفنلندي وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ، ولعب المباراة الثالثة وتعادل مع يوغسلافيا بهدف واحد لكل منهما سجله فلاح حسن ، واصبح رصيد العراق 4 نقاط بالمركز الثاني وضمن التأهل للدور ربع النهائي للدورة في اول مشاركة عراقية في الاولمبياد ، لكنه عاد وخسر من متصدر المجموعة الثالثة منتخب المانيا الشرقية (حامل ذهبية اولمبياد مونتريال عام 1976) 4 – صفر وودع البطولة.

وفي اخر مباراة لمنتخبنا في المجموعة مع يوغسلافيا تقدم فريقنا بهدف للنجم فلاح حسن في الدقيقة 26 من الشوط الاول من كرة هيأها هادي احمد الى المرحوم علي كاظم الذي مررها امام المرمى داخل منطقة الجزاء فاكملها فلاح بمهارة على يسار الحارس اليوغسلافي.



وفي الدقيقة 18 من الشوط الثاني احتسب الحكم السويسري ( داليان ) ضربة حرة غير مباشرة داخل الجزاء على حارسنا فتاح نصيف الذي كان يمسك بالكرة فجرى الحكم السويسري وانزل الكرة منه امام اللاعب اليوغسلافي ومررها لزميله فدخلت الكرة في المرمى الخالي حيث احتسب الحكم الهدف وهي حالة نادرة وهدف غريب وكان المفروض عند احتساب الخطا ان يقف لاعبونا بعيدا عن موقع الخطا لمسافة عشر ياردات على الاقل وهذا لم يحدث ثم ان فتاح كان لايزال واقفا عند الكرة ويتحدث مع الحكم الذي غطى عليه وعلى الكرة.



فكان هذا الهدف اغرب الاهداف التي سجلت في مرمى الفريق العراقي.

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