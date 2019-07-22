2019/07/22 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء/ حامد عبد العباس

بين مدافع نادي الطلبة محمد كريم جاهزية فريقه لملاقاة فريق الحسين اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الاخيرة لمنافسات دوري الكرة الممتاز وقال كريم لـ « الصباح «ان الفريق مكتمل الصفوف ونسعى لكسب نتيجة المباراة وتعويض إخفاقة مباراتي نفط ميسان والقوة الجوية وكذلك تحسين موقعنا في جدول الترتيب بالرغم أن المباراة ستكون تحصيل حاصل إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار فقدان الفريق المنافس فرصة البقاء في الدوري الممتاز لكنها مهمة لنا من أجل تحسين موقعنا في الترتيب العام ضمن الفرق العشرة الاولى مبينا أن الجهاز الفني واللاعبين عازمون على أن تكون نهاية المسابقة سعيدة لعشاق الانيق لاسيما وقد أصبحنا في وضع فني مستقر بعد تحسن أداء ونتائج الفريق بعد تسلم الكابتن علي هادي المهمة إذ أعاد روح المنافسة للفريق رغم انعدام الدعم المادي لأكثر من سبعة أشهر.

وعن مسابقة هذا الموسم كشف مدافع الطلبة بأنه كان جيدا وأفضل من المواسم السابقة وشهد طاقات شبابية واعدة في أكثر من فريق أبرزها لاعب الزوراء محمد رضا وحيدر حسين من الطلبة وحسن رائد من الكرخ لكن في المقابل افتقدت المسابقة التنظيم ولاحظنا طول فترة الدوري رغم قلة التأجيلات ما أفقد متعة المشاهدة واللعب بأجواء حارة لكن وبعد قرار لجنة المسابقات في الاتحاد بتحديد بداية الدوري منتصف أيلول ونهايته في أيار من العام المقبل حتما سيكون أفضل وأجمل ووصف محمد كريم تجربته مع الطلبة هذا الموسم بالناجحة كونه فريقا جماهيريا كبيرا ومن خلاله تمت دعوتي لصفوف المنتخب الاولمبي وقبلها مع النفط لعبت لمنتخب الشباب وأسعى لتمثيل المنتخب الوطني الاول في المستقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد كريم: جاهزون لمواجهة نادي الحسين ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد كريم: جاهزون لمواجهة نادي الحسين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).