2019/07/22 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أعلنت وزيرة الصناعات الغذائية الهندية، الاثنين، أن الشباب السبعة الهنود من إقليم البنجاب والذين تقطعت بهم السبل في مدينة اربيل في العراق على مدار الأشهر الثمانية الماضية سيعودون الى البلاد يوم السبت المقبل.ونقلت صحيفة ( ديكان هيرالد) الهندية في تقرير تابعه “المركز الخبري الوطني NNC”، عن وزيرة الصناعات الغذائية هيرسمارت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سبعة عمال هنود عالقين في كردستان سيعودون الى بلادهم السبت المقبل المركز الخبري الوطني.

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